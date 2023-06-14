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Эмма Робертс показала фото в бикини

Актриса Эмма Робертс, известная ролями в "Американской истории ужасов", "Королевах крика" и "Иронии судьбы в Голливуде", опубликовала фотографию в купальнике.

Эмма Робертс показала фото в бикини
© Кадр из сериала «Американская история ужасов»

Соответствующим снимком она поделилась с поклонниками в соцсетях.

32-летняя Эмма Робертс позировала в зеленом бикини с лифом-бандо и плавках с высокой посадкой. Образ дополнили кепка с ушками и салатовые эспадрильи на высокой танкетке.

Газета.Ru

Новая публикация Эммы Робертс не оставила ее подписчиков равнодушными. "Шикарная девушка", "Выглядишь просто великолепно", "Ты такая сексуальная", "Королева красоты", "Потрясающая фигура", — писали интернет-пользователи в комментариях.

У Эммы Робертс есть двухлетний сын Роудс. С его отцом, актером Гарретом Хедлундом, она рассталась в начале 2022 года. В прошлом августе стало известно о ее романе с актером Коди Джоном.

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