Эмма Робертс показала фото в бикини

Актриса Эмма Робертс, известная ролями в "Американской истории ужасов", "Королевах крика" и "Иронии судьбы в Голливуде", опубликовала фотографию в купальнике.

© Кадр из сериала «Американская история ужасов»

Соответствующим снимком она поделилась с поклонниками в соцсетях.

32-летняя Эмма Робертс позировала в зеленом бикини с лифом-бандо и плавках с высокой посадкой. Образ дополнили кепка с ушками и салатовые эспадрильи на высокой танкетке.

Газета.Ru

Новая публикация Эммы Робертс не оставила ее подписчиков равнодушными. "Шикарная девушка", "Выглядишь просто великолепно", "Ты такая сексуальная", "Королева красоты", "Потрясающая фигура", — писали интернет-пользователи в комментариях.