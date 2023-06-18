Обезьяна, бабуля, мышонок: 6 самых странных прозвищ звезд

Многие люди хотя бы раз в жизни сталкивались с прозвищами: кто-то получал их от одноклассников в школе, кто-то в летнем лагере, а кому-то милые прозвища давали родители.

© Кадр из фильма "Лицо со шрамом"

К слову, звезды – не исключения. У многих из них также имеются прозвища. Одни с гордостью вспоминают о них, другие мечтают забыть их как страшный сон.

Видео дня

Подробнее о самых необычных прозвищах звезд – в материале "Рамблера".

Дэниэл Рэдклифф, Креветка

Кадр из фильма "Человек – швейцарский нож"

Звезду Гарри Поттера в детстве нередко дразнили и обзывали Креветкой. По признанию актера, он получил такое прозвище, из-за того, что был худым и бледным. Сейчас Рэдклифф относится к этой кличке спокойно, но в детстве она нередко обижала его.

Крис Пратт, Обезьяна

Кадр из фильма "Стражи галактики"

В это трудно поверить, но Обезьяной в детстве актера Криса Пратта прозвал его же собственный отец. Впрочем, Пратт не держит зла на родителя. Артист отмечал, что действительно чем-то был похож на обезьянку:

"У меня была маленькая голова, но уши и зубы были такого же размера, что и сейчас. А еще мне нравилось прыгать. Так и появилось прозвище".

Райан Гослинг, Мышонок

Кадр из фильма "Ла-ла-ленд"

Кто бы мог подумать, что одного из самых желанных голливудских актеров в детстве называли Мышонок. Такое прозвище Гослингу дали одноклассники после того, как он поучаствовал в шоу талантов "Клуб Микки Мауса". При этом в одном из интервью Гослинг упомянул, что сверстники не издевались над ним, а, напротив, таким образом поддерживали его.

Лиа Мишель, Бабуля

Кадр из сериала "Хор"

Бабулей Мишель назвали ее друзья уже во взрослом возрасте. Со временем прозвище "прилипло" к ней, что, впрочем, не задевает Мишель. По словам актрисы, ее прозвали так, потому что она не очень любит шум и веселье:

"Мне не нравятся вещи, которые нравятся другим людям. Я не люблю клубы и громкую музыку. Может быть, это делает меня скучной, но я бы лучше лежала в постели и смотрела сериал со своей кошкой".

Дженнифер Энистон, Доктор Энистон

Кадр из сериала "Утреннее шоу"