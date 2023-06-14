Гузеева рассказала, какие женщины вызывают у нее восхищение

Главная телесваха страны Лариса Гузеева всегда говорит только то, что думает и весьма беспощадна к недоброжелателям в сети.

© Eva.ru

Однако некоторые категории женщин все же вызывают у знаменитости искреннее восхищение.

Ее называли первой красавицей советского кинематографа, да и годы спустя внешности Ларисы Гузеевой завидуют тысячи женщин. Обладая безусловным актерским талантом Лариса Андреевна также сделала карьеру телеведущей на главном федеральном канале страны. И, конечно, она может позволить себе любые высказывания.

К недоброжелателям Гузеева беспощадна, но находит артистка и теплые слова в адрес некоторых женщин. Искреннее восхищение у знаменитости вызывают прекрасные дамы, которые с самого утра уже во всеоружии.

«Никогда не крашусь вне работы. От слова — совсем. Поражаюсь и восхищаюсь женщинами, которые с утра, как на Парад», — написала в телеграм-канале телесваха.

Сама же актриса в качестве сопутствующего высказыванию снимка выбрала кадр, сделанный в гримерке. На нем Лариса Андреевна позирует в сером жакете с классическим принтом и насыщенно синей блузой под ним. Волосы звезды стилисты собрали в пучок на макушке, а визажисты сделали ей максимально натуральный макияж с кокетливыми стрелками.

Eva.ru