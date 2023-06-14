$83.64+1.0090.39+1.38

Лариса Гузеева рассказала, какие женщины вызывают у нее восхищение

Главная телесваха страны Лариса Гузеева всегда говорит только то, что думает и весьма беспощадна к недоброжелателям в сети.

Гузеева рассказала, какие женщины вызывают у нее восхищение
© Eva.ru

Однако некоторые категории женщин все же вызывают у знаменитости искреннее восхищение.

Ее называли первой красавицей советского кинематографа, да и годы спустя внешности Ларисы Гузеевой завидуют тысячи женщин. Обладая безусловным актерским талантом Лариса Андреевна также сделала карьеру телеведущей на главном федеральном канале страны. И, конечно, она может позволить себе любые высказывания.

К недоброжелателям Гузеева беспощадна, но находит артистка и теплые слова в адрес некоторых женщин. Искреннее восхищение у знаменитости вызывают прекрасные дамы, которые с самого утра уже во всеоружии.

«Никогда не крашусь вне работы. От слова — совсем. Поражаюсь и восхищаюсь женщинами, которые с утра, как на Парад», — написала в телеграм-канале телесваха.

Сама же актриса в качестве сопутствующего высказыванию снимка выбрала кадр, сделанный в гримерке. На нем Лариса Андреевна позирует в сером жакете с классическим принтом и насыщенно синей блузой под ним. Волосы звезды стилисты собрали в пучок на макушке, а визажисты сделали ей максимально натуральный макияж с кокетливыми стрелками.

Eva.ru

Комплименты не заставили себя долго ждать. Поклонники тут же заявили, что Гузеевой с ее внешностью и вовсе не обязательно краситься, чтобы выглядеть эффектно.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители