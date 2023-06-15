Александр Олешко раскрыл свой главный секрет молодости

Поклонники Александра Олешко не перестают удивляться моложавости актера. Кажется, что годы идут, а он остается таким каким был всегда — тот же образ, та же прическа и никаких морщин да седины. В чем секрет?

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Мир меняется, мода возвращается, а знаменитости стареют. Все, кроме Александра Олешко. В свои 46 лет артист выглядит так же как и 20 лет назад. В чем его секрет, задаются вопросом поклонники. Сам шоумен обычно скромно признается, что выглядит на свои года:

«Я считаю, что выгляжу на свой возраст. Поэтому, когда мне говорят, что у меня какая-то особенная внешность, я не особо понимаю, откуда такое мнение у людей».

Однако в новом интервью порталу «Страсти» Олешко все же признался — секрет в генетике и опрятности. Аккуратность образа и чистота делают людей моложе, убежден Александр. Что же касается косметических процедур, не чуждых многим современным мужчинам, то здесь актер лаконичен — никогда не думал и не собирался. Более того, на протяжении всей своей жизни Олешко старался никак не менять облик, оставаясь верным себе. Даже в подростковом возрасте актер не любил экспериментировать с внешностью — ни новый цвет волос, ни пирсинг, ни татуировки — ничто не прельщало юного Александра.

Единственное, что периодически позволяет себе консервативный Олешко — это поддерживать небольшую небритость и усы в летний период. Но даже бывая в брутальном образе, артист остается собой. В конце концов, мужчина — это не внешность, говорит Олешко, а поступки.