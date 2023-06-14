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Стало известно, почему песни Чеботиной пропали из радиоэфира

Генеральный продюсер телеканала RU.TV Михаил Богомолов в разговоре с «Пятым каналом» заявил, что певица Люся Чеботина сама попросила убрать ее песни из эфиров радио «Русской Медиагруппы».

Стало известно, почему песни Чеботиной пропали из радиоэфира
© Газета.Ru

«Когда она попросила убрать ее песни из эфира, поняли, что это пойдет на пользу не только ей, но и нам. Так как коллективу медиахолдинга больше не придется тратить силы и время на борьбу с ветряными мельницами и выступать в качестве психолога в борьбе с выдуманными вредителями», — подчеркнул Богомолов.

Он уточнил, что холдинг продуктивно сотрудничал с певицей, однако Чеботина раз за разом высказывала недовольство работой медиагруппы. По словам продюсера, звезда критиковала фото, которые используют редакторы, ведущих, которые «произнесли не то слово», а также комментаторов, которые выражали неугодное певице мнение. Богомолов отметил, что это первый случай на его памяти, когда артист был настолько недоволен работой холдинга.

«Желаем Люсе удачи и надеемся, что исчезновение ее песен из наших эфиров сократит в ее жизни количество негатива. Ну а у нас появится дополнительное время на продуктивную работу с другими исполнителями», — резюмировал продюсер.

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