Стало известно, почему песни Чеботиной пропали из радиоэфира

«Когда она попросила убрать ее песни из эфира, поняли, что это пойдет на пользу не только ей, но и нам. Так как коллективу медиахолдинга больше не придется тратить силы и время на борьбу с ветряными мельницами и выступать в качестве психолога в борьбе с выдуманными вредителями», — подчеркнул Богомолов.