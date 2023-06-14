Стало известно, почему песни Чеботиной пропали из радиоэфира
Генеральный продюсер телеканала RU.TV Михаил Богомолов в разговоре с «Пятым каналом» заявил, что певица Люся Чеботина сама попросила убрать ее песни из эфиров радио «Русской Медиагруппы».
«Когда она попросила убрать ее песни из эфира, поняли, что это пойдет на пользу не только ей, но и нам. Так как коллективу медиахолдинга больше не придется тратить силы и время на борьбу с ветряными мельницами и выступать в качестве психолога в борьбе с выдуманными вредителями», — подчеркнул Богомолов.
Он уточнил, что холдинг продуктивно сотрудничал с певицей, однако Чеботина раз за разом высказывала недовольство работой медиагруппы. По словам продюсера, звезда критиковала фото, которые используют редакторы, ведущих, которые «произнесли не то слово», а также комментаторов, которые выражали неугодное певице мнение. Богомолов отметил, что это первый случай на его памяти, когда артист был настолько недоволен работой холдинга.
«Желаем Люсе удачи и надеемся, что исчезновение ее песен из наших эфиров сократит в ее жизни количество негатива. Ну а у нас появится дополнительное время на продуктивную работу с другими исполнителями», — резюмировал продюсер.
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