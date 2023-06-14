Бывшая жена лидера Little Big раскрыла секрет похудения

Бывшая жена лидера группы Little Big Ильи Прусикина (внесен в реестр иноагентов), рэп-исполнительница и блогерша Ирина Смелая, известная под псевдонимом Tatarka, раскрыла секрет своего похудения. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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По словам 31-летней инфлюэнсерши, в данный момент она занимается спортом под руководством фитнес-тренера и следит за подсчетом КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы) в рационе. «Не всегда получается не срываться, но я уже сделала много, хвалю себя», — отметила девушка, также назвав важным условием возвращения в форму снижение уровня стресса.