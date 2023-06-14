Кара Делевинь рассказала о методах борьбы с тревожностью

«Я не знаю, что случится через пять минут, — объяснила она. — А что, если я не сказала ничего умного? Что, если я выгляжу глупо в этом наряде, — кто знает? Эти вопросы могут преследовать тебя, ты попадаешь в их замкнутый круг, и тебе становится все хуже и хуже».