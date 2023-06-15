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49-летняя Наталия Антонова поразила публику своей фигурой

Актриса похвасталась подтянутым телом в зеленом бикини.

49-летняя Наталия Антонова поразила публику своей фигурой
© Womanhit

49-летняя мать троих детей Наталия Антонова может похвастаться стройным телом. Артистка не скрывает, что она тщательно следит за своей фигурой.

Сегодня в личном блоге звезда продемонстрировала результаты своих тренировок и правильного питания. Наталия выложила фотографии, на которых она запечатлена в зеленом купальнике и соломенной шляпе.

«Маленький отпуск, тоже отпуск! И пока я занимаюсь подготовкой к своим новым проектам, не забываю о себе и нахожу время насладиться солнышком! Хотела выложить фото в рост, но не буду убивать любительниц поесть на ночь, поэтому фото такие какие есть, простите» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заявила актриса.

Womanhit

К слову, Антонова не всегда была такой стройной. После рождения третьего ребенка знаменитость поправилась на 23 килограмма. Тогда артистка не спешила приходить в прежнюю форму, однако ей в этом помог ее супруг Николай. Мужчина возмутился изменившийся фигуре звезды и признался, что внешность жены его устраивала больше в начале отношений.

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