Юлия Савичева попала в аварию

«У меня тряслись руки. У меня была паника. Не могла вообще собраться. Я не знаю, как некоторые блогеры могут в данную секунду, не дай бог еще кому-то рядом плохо, они берут камеру и это все снимают. У тебя стресс, у тебя паника, а ты такой с камерой на пару», — поделилась музыкантка.