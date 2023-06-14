Юлия Савичева попала в аварию
Певица Юлия Савичева рассказала в Telegram-канале, что попала в аварию.
Инцидент произошел, когда Савичева возвращалась на такси домой после поездки в Сочи. Во время аварии музыкантка ударилась головой. Артистка отметила, что у нее не обнаружили сотрясения, однако появилась шишка. Певица заявила, что теперь начала всегда пристегиваться на заднем сиденье. Она уверила, что никто серьезно не пострадал.
Савичева уточнила, что не смогла заснять аварию, так как сильно волновалась.
«У меня тряслись руки. У меня была паника. Не могла вообще собраться. Я не знаю, как некоторые блогеры могут в данную секунду, не дай бог еще кому-то рядом плохо, они берут камеру и это все снимают. У тебя стресс, у тебя паника, а ты такой с камерой на пару», — поделилась музыкантка.