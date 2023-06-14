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Анастасия Волочкова прокомментировала слухи об алкоголизме

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала в беседе с mk.ru диагнозы, которые ставят ей врачи в сети.

Волочкова ответила на слухи об алкоголизме
© Газета.Ru

Волочкова опровергла наличие диагноза алкоголизма. Она отметила, что медики из интернета, которые высказываются о ее здоровье, ни разу не общались с ней.

«Знаете, мне диагноз поставили спортивные врачи: у меня есть проблемы с моим тазобедренным суставом, это правда. А это человек разве пил со мной, чтобы спасать меня от алкоголизма? Меня знает вся страна, а я этого врача вообще не знаю», — заявила артистка.

Волочкова также отметила, то, сколько она пьет — это ее личное дело.

«Люди, а вам не без разницы, пью ли я просекко? Что же вы заглядываете в мою тарелку? Там два салатных листа и вареные яйца всмятку», — возмутилась балерина.

6 июня в личном блоге Анастасия Волочкова сообщила, что больше не употребляет алкоголь. По словам балерины, она отказалась от спиртных напитков после поездки на Мальдивы. Однако в ее соцсетях позже появились фотографии, на которых в руках артистки можно заметить бокал шампанского.

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