Волочкова ответила на слухи об алкоголизме

«Знаете, мне диагноз поставили спортивные врачи: у меня есть проблемы с моим тазобедренным суставом, это правда. А это человек разве пил со мной, чтобы спасать меня от алкоголизма? Меня знает вся страна, а я этого врача вообще не знаю», — заявила артистка.