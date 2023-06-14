Актриса Зайцева раскрыла размер пенсии

«Говорю: «Ладно, я тебе дам», когда вижу, что она чего-то хочет. Она мне: «Мам, мне неудобно брать у тебя, но я такое платье за 17 тысяч видела». Я в шоке: как может какая-то шмотка таких денег стоить?! Я люблю красивые вещи, но я за разумный подход», — поделилась артистка.