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Актриса Зайцева раскрыла размер пенсии

Актриса Людмила Зайцева рассказала в беседе с aif.ru, что получает пенсию в размере 16 тыс. руб.

Актриса Зайцева раскрыла размер пенсии
© Газета.Ru

Зайцева заявила, что, несмотря на маленькую пенсию, она помогает дочери Василисе.

«Говорю: «Ладно, я тебе дам», когда вижу, что она чего-то хочет. Она мне: «Мам, мне неудобно брать у тебя, но я такое платье за 17 тысяч видела». Я в шоке: как может какая-то шмотка таких денег стоить?! Я люблю красивые вещи, но я за разумный подход», — поделилась артистка.

Зайцева отметила, что покупает красивые, но недорогие вещи для себя. По словам актрисы, недавно она приобрела себе платье в переходе за 2,5 тыс. руб.

Людмила Зайцева начала карьеру в 1976 году в Театре-студии киноактера. Она дебютировала в фильме Андрея Кончаловского «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж». В 1989 году актриса удостоилась звания «Народная артистка РСФСР».

В фильмографии Зайцевой более 70 ролей. Она снялась в таких картинах, как «Тихий Дон», «Здравствуй и прощай», «Мальчики», «Кадкина всякий знает», «Остановился поезд», «Праздники детства», «...А зори здесь тихие», «По семейным обстоятельствам», «Лев Толстой».

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