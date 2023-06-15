Сногсшибательная Климова оставила загадочное послание
45- летняя Екатерина Климова в очередной раз сразила публику наповал. Она опубликовала кадры из новой фотосессии. Черно-белые снимки, на которых прекрасно видна красивая фигура актрисы, никого не оставили равнодушным. Только вот строки, которые она написала под кадрами, заставили задуматься о том, что в жизни звезды произошел новый этап.
Навсегда расстаёмся с тобой, дружок.
Нарисуй на бумаге простой кружок.
Это буду я: ничего внутри.
Посмотри на него — и потом сотри.
Екатерина процитировала Иосифа Бродского. Возможно, женщина пережила разрыв с возлюбленным. Об этом Климова решила промолчать.
Снимки вызвали бурную реакцию поклонников.
“Огонь! Вам нужно выпускать сборник “Как выглядеть шикарно с 4 детьми”
“Очень красиво. Как искусство, такая естественная красота, настоящая. Волосы, спина, лучистые глаза, все настоящее и изящное”.
Пишут Екатерине комментарии.
Напомним, актриса была трижды замужем. Первым супругом звезды стал ее коллега Илья Хорошилов, от которого она родила дочку. Однако вскоре брак распался. Второй раз Катя вышла замуж за актера Игоря Петренко, в семье появилось двое сыновей. Они считались одной из самых красивых пар российского кинематографа, но увы и и этот союз рухнул. Недавно у Екатерины были проблемы с тем, что бывший муж не выплачивал алименты своим наследникам. Но сейчас этот вопрос улажен. Четвертый ребенок, дочка Белла, появилась на свет, когда актриса вышла замуж за актера Гела Месхи. Они развелись, но экс-супруги поддерживают хорошие отношения. А однажды бывший выдал в соцсетях: “Как было с тобой, так ни с кем не будет”.
Сейчас актриса не рассказывает о личной жизни, но в одном из интервью она обмолвилась, что ее сердце не свободно.