Бородина объяснила, почему дает подписчикам советы о замужестве

Получить совет о личной жизни от известной телеведущей — поистине бесценный опыт. Ксения Бородина 16 из 19 лет существования любовного проекта «Дом-2» создает пары, многие из которых счастливы до сих пор. Звезда уже давно могла бы составить курс о крепких отношениях, но эти знания совершенно бесплатны в ее блоге. Время от времени Ксения отвечает на вопросы поклонников, но те, кому ее совет ни разу не пригодился, негодуют: какое право имеет незамужняя женщина учить жизни девушек с проблемами в браке?

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«Почему у вас спрашивают, как поступить с мужем в разных ситуациях? У вас самой нет», — поинтересовался накануне ее подписчик.

На подобные бестактные вопросы ответ поступает обычно коротко и резко.

«Ну пусть спросят у вас, я не против», — не изменила себе и в этот раз телеведущая, но все-таки решила разложить все по полочкам.

Ксения напомнила, что была замужем два раза и ее путь в отношениях был непрост. Но даже если опустить ее жизненный опыт, глупо считать, что разведенная женщина не имеет права давать советы.

«У тех, кто годами сидит в браке, терпит и унижается, я бы совета просить не стала», — отметила она.