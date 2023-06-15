Джулия Фокс вышла в свет в латексном платье с дырой на ягодицах

Американская актриса и модель Джулия Фокс вышла в свет в откровенном наряде с дырой. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

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Известно, что знаменитость посетила показ, организованный журналом British Vogue во Флоренции. На размещенных снимках 33-летняя манекенщица предстала в красном латексном платье длины миди, декорированном баской (широкой оборкой, пришиваемой к платью) необычной формы. При этом в области ягодиц на наряде замечено отверстие, сквозь которое видны трусы аналогичного цвета.

Свой образ звезда дополнила маленькой сумкой и черными туфлями на толстом высоком каблуке. Помимо этого, Фокс распустила длинные темные локоны и нанесла яркий макияж в алых оттенках. Кроме того, она примерила необычный аксессуар, поместив его на переносице.