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Джулия Фокс вышла в свет в латексном платье с дырой на ягодицах

Американская актриса и модель Джулия Фокс вышла в свет в откровенном наряде с дырой. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Джулия Фокс вышла в свет в латексном платье с дырой на ягодицах
© Лента.ру

Известно, что знаменитость посетила показ, организованный журналом British Vogue во Флоренции. На размещенных снимках 33-летняя манекенщица предстала в красном латексном платье длины миди, декорированном баской (широкой оборкой, пришиваемой к платью) необычной формы. При этом в области ягодиц на наряде замечено отверстие, сквозь которое видны трусы аналогичного цвета.

Свой образ звезда дополнила маленькой сумкой и черными туфлями на толстом высоком каблуке. Помимо этого, Фокс распустила длинные темные локоны и нанесла яркий макияж в алых оттенках. Кроме того, она примерила необычный аксессуар, поместив его на переносице.

В мае Джулия Фокс также появилась на публике в необычном наряде и привлекла внимание фотографов. 33-летняя знаменитость была замечена в Париже в прозрачном платье длины мини, которое было изготовлено из волос и расплавленного пластика. На размещенных фото видно, что на манекенщице отсутствует нижнее белье.

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