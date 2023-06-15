Звезда «Дома-2» Марина Африкантова призналась, что тупеет, когда надевает розовые вещи
Бывшая звезда популярной телестройки Марина Африкантова поделилась с подписчиками своей особенностью.
На своей странице в социальных сетях она рассказала, что тупеет, если носит одежду розового цвета.
«Я заметила, что когда я надеваю розовое, я начинаю тупеть», — написала теледива в своем блоге.
Также Африкантова добавила, что любит, когда ее называют четко по имени, а не подбирают ласковые слова или уменьшительную форму имени Марина.
Runews24
Напомним, что недавно Марина Африкантова вернулась в Москву из ОАЭ. Там девушка провела восемь месяцев. Ее супруг Роман Капаклы, с которым они разводятся тоже вернулся в Россию вместе со своей возлюбленной Татьяной Мусульбес.