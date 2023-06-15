Телеведущая Роза Сябитова рассказала о том, какие в ее доме есть талисманы для привлечения богатства. Об этом сообщает "Телепрограмма".

Звезда рассказала, что при накоплении средств руководствуется одним главным принципом: не тратить все заработанные деньги. Несмотря на это, ей часто дарят талисманы для привлечения денег и они стоят у нее в доме.

Так, у телеведущей есть индийский слон и японская кошка, а в рабочем кабинете стоит денежное дерево с настоящими купюрами, которые она берет, если ей нужны наличные. Различными ритуалами и обрядами она пользуется только для того, чтобы снимать юмористические видео.