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Роза Сябитова рассказала, какие у нее есть талисманы для богатства

Телеведущая Роза Сябитова рассказала о том, какие в ее доме есть талисманы для привлечения богатства. Об этом сообщает "Телепрограмма".

Звезда рассказала, что при накоплении средств руководствуется одним главным принципом: не тратить все заработанные деньги. Несмотря на это, ей часто дарят талисманы для привлечения денег и они стоят у нее в доме.

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Так, у телеведущей есть индийский слон и японская кошка, а в рабочем кабинете стоит денежное дерево с настоящими купюрами, которые она берет, если ей нужны наличные. Различными ритуалами и обрядами она пользуется только для того, чтобы снимать юмористические видео.

"А вообще, я просто много работаю в отличие от людей, которые надеются только на обереги. Это чисто психосоматика, назовем это так", — заключила сваха.

Ранее сообщалось, что Сябитова рассказала, что ей запрещали на "Первом канале".

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