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Андрей Малахов показал редкое фото подросшего крестника

Телеведущий Андрей Малахов посетил выпускной крестного сына.

Малахов показал редкое фото подросшего крестника
© globallookpress.com

Телеведущий Андрей Малахов поделился в соцсетях снимками своего крестника – Мартина Киркорова. Мальчик окончил четвертый класс начальной школы. Малахов посетил выпускной Мартина. Журналист сделал несколько фотографий с торжества.

«Впереди беззаботное лето, каникулы и никакой домашки! Завидую! Мартин и Алла-Виктория, как же быстро вы растете», — обратился Малахов к Мартину, а также его сестре.

Филипп Киркоров, отец Мартина, не смог присутствовать на празднике, поскольку находится сейчас на Петербургском экономическом форуме и выступает там спикером.

malakhov007/Instagram (организация запрещена в России) (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мартин Киркоров родился 29 июня 2012 года благодаря суррогатной матери. Годом раньше на свет появилась дочь Филиппа Киркорова – Алла-Виктория. Девочку тоже родила суррогатная мать. Оба ребенка появились на свет в США.

С 2011 года телеведущий Андрей Малахов женат на издателе Наталье Шкулевой. В 2017 году у супругов родился сын Александр. Пара скрывает ребенка от публики и не показывает его снимки в соцсетях. Осенью мальчику исполнится шесть лет.

Ранее Андрей Малахов опроверг «теорию заговора» о том, что играл в рекламе стирального порошка.

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