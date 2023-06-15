Кети Топурия поделилась редкими снимками дочери

Оливии исполнилось восемь лет

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Певица Кети Топурия поздравила свою дочь Оливию с днем рождения — ей исполнилось восемь лет. Соотвествующий пост появился в личном блоге звезды.

«С днем рождения моя любовь! Восемь лет назад я точно поняла, что такое безграничная любовь!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru) — отметила Топурия.

Также исполнительница порадовала подписчиков редкими архивными снимками своей маленькой наследницы.

На них малышка запечатлена как совсем маленькой, так и уже подросшей.

WomanHit.ru

Напомним, в 2013 году Кети вышла замуж за бизнесмена Льва Гейхмана. Спустя два года у них родилась дочь Оливия. Но в 2017 году звезды развелись.