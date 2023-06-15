Киркоров прокомментировал слитые в Сеть видео с его новым прессом
Популярный певец Филипп Киркоров отреагировал на видео, которые сегодня появились в нескольких телеграм-каналах, где он разглядывал перед камерой свой новый пресс после пластических операций. Реакцию артист записал в своем телеграм-канале «Примадонн».
«Спасибо, газонокосильщики, снявшие это все скрытой камерой», – заявил Киркоров.
Также он передал привет своему пластическому хирургу Тимуру Хайдарову.
«Спасибо тебе за эти пластические преображения. И за этот кураж в моей жизни», – добавил певец.
Отметим, что сейчас Киркоров находится в Санкт-Петербурге, где примет участие в Петербургском экономическом форуме. Ранее мы писали, что он выступит на вечеринке VK.