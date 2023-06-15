$84.32+0.6891.07+0.68

Киркоров прокомментировал слитые в Сеть видео с его новым прессом

Популярный певец Филипп Киркоров отреагировал на видео, которые сегодня появились в нескольких телеграм-каналах, где он разглядывал перед камерой свой новый пресс после пластических операций. Реакцию артист записал в своем телеграм-канале «Примадонн».

Киркоров прокомментировал слитые в Сеть видео с его новым прессом
© ФедералПресс

«Спасибо, газонокосильщики, снявшие это все скрытой камерой», – заявил Киркоров.

Также он передал привет своему пластическому хирургу Тимуру Хайдарову.

«Спасибо тебе за эти пластические преображения. И за этот кураж в моей жизни», – добавил певец.

Отметим, что сейчас Киркоров находится в Санкт-Петербурге, где примет участие в Петербургском экономическом форуме. Ранее мы писали, что он выступит на вечеринке VK.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители