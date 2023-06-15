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Кэмерон Диаз показала свой холодильник, набитый салатами и белым вином

Актриса Кэмерон Диаз показала поклонникам в социальных сетях свой вместительный холодильник, который был заполнен только контейнерами с салатом и бутылками из ее линейки вин Avaline. Об этом пишет Page Six.

Диаз показала свой холодильник с салатами и белым вином
© @camerondiaz

"Когда дело доходит до еды в летнее время, мне всегда хочется чего-то свежего и простого, а я люблю отличный салат", - сказала Диаз в видеоролике в соцсети.

Актриса сказала, что она сотрудничает с брендом Гвинет Пэлтроу Goop "для создания идеального, вкусного, хрустящего салата", который, по ее словам, "полон стольких великолепных текстур и вкусов".

Газета.Ru

В подписи к ролику Гвинет Пэлтроу отметила, что новый салат прекрасно сочетается с ее новым вином Avaline Sauvignon Blanc.

В холодильнике звезды не было замечено никаких детских продуктов, например, сыра или моркови, для ее 3-летней дочери Рэддикс.

Актриса воспитывает дочь вмести со своим мужем Бенджи Мэдденом.

Кэмерон Диаз запустила Avaline вместе с подругой Кэтрин Пауэр в 2020 году. Органическая линейка содержит разнообразные красные, белые вина и набор консервированного розе.

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