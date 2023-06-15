Модель Анастасия Костенко потратила около 2 млн рублей на пластику груди
Модель и блогерша Анастасия Костенко рассказала в интервью с журналисткой Аленой Жигаловой, сколько стоила ее пластическая операция. Костенко заявила, что ее пластика груди стоила 2 млн рублей.
Модель призналась, что рассматривала варианты, где можно было сделать грудь намного дешевле, однако ей не понравились результаты работ хирургов.
"Он (хирург) делает это очень естественно, красиво. Мне это очень понравилось", - поделилась блогерша.
Костенко отметила, что за операцию заплатил ее муж - футболист Дмитрий Тарасов. Она отметила, что изначально супруг был против пластики, но все равно ее оплатил.
В мае Костенко сделала операцию по увеличению груди. Хирургическое вмешательство происходило в клинике в Дубае. Она объясняла, что ее формы стали меньше после грудного вскармливания. Блогерша счастлива и довольна результатом. Она заверила, что ее груди не стали ассиметричными после пластики. В июне Костенко рассказала о самочувствии спустя месяц после пластики. Она призналась, что практически не испытывала трудностей после пластики. По словам модели, у нее "ничего не болит и не болело".