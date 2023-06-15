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Модель Анастасия Костенко потратила около 2 млн рублей на пластику груди

Модель и блогерша Анастасия Костенко рассказала в интервью с журналисткой Аленой Жигаловой, сколько стоила ее пластическая операция. Костенко заявила, что ее пластика груди стоила 2 млн рублей.

Костенко потратила около 2 млн рублей на пластику груди
© Газета.Ru

Модель призналась, что рассматривала варианты, где можно было сделать грудь намного дешевле, однако ей не понравились результаты работ хирургов.

"Он (хирург) делает это очень естественно, красиво. Мне это очень понравилось", - поделилась блогерша.

Костенко отметила, что за операцию заплатил ее муж - футболист Дмитрий Тарасов. Она отметила, что изначально супруг был против пластики, но все равно ее оплатил.

В мае Костенко сделала операцию по увеличению груди. Хирургическое вмешательство происходило в клинике в Дубае. Она объясняла, что ее формы стали меньше после грудного вскармливания. Блогерша счастлива и довольна результатом. Она заверила, что ее груди не стали ассиметричными после пластики. В июне Костенко рассказала о самочувствии спустя месяц после пластики. Она призналась, что практически не испытывала трудностей после пластики. По словам модели, у нее "ничего не болит и не болело".

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