Костенко потратила около 2 млн рублей на пластику груди

Костенко отметила, что за операцию заплатил ее муж - футболист Дмитрий Тарасов . Она отметила, что изначально супруг был против пластики, но все равно ее оплатил.

В мае Костенко сделала операцию по увеличению груди. Хирургическое вмешательство происходило в клинике в Дубае. Она объясняла, что ее формы стали меньше после грудного вскармливания. Блогерша счастлива и довольна результатом. Она заверила, что ее груди не стали ассиметричными после пластики. В июне Костенко рассказала о самочувствии спустя месяц после пластики. Она призналась, что практически не испытывала трудностей после пластики. По словам модели, у нее "ничего не болит и не болело".