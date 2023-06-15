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Юлия Высоцкая нашла способ заработать на ставших мемами неудачных блюдах

Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Юлия Высоцкая нашла способ заработать на своих ставших мемами неудачных блюдах. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 15 июня.

Высоцкая нашла способ заработать на неудачных блюдах
© Lenta.ru

Сообщается, что шеф-повар принадлежащего телезвезде ресторана Food Embassy by Julia Vysotskaya Никита Чурюмов создал меню из блюд, которые Высоцкая готовила в авторской кулинарной программе «Едим дома». При этом известно, что ранее пользователи сети стали активно обсуждать отрывки из упомянутой передачи, поскольку приготовленная ведущей еда выглядела непрезентабельно.

Отмечается, что в новом меню заведения гости могут заказать «Сырники, где корочка не убежала» за 450 рублей и авторские «Макароны с водочкой» за 650 рублей. Помимо этого, в меню также вошли «Томаты с пылу жару» и «Шашлыки по майскому рецепту» за 590 рублей. Кроме того, «Пробивной раковый суп» оценили в ресторане в 950 рублей.

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