Ким Кардашьян призналась, что ее больше всего возбуждает в мужчинах

В последнее время мы узнаем все больше интимных подробностей из жизни Ким Кардашьян. На днях она рассказала, о чем обычно просит партнера во время секса.

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Сегодня новая порция пикантных деталей. В очередном эпизоде реалити «Кардашьяны» Ким призналась, что ее больше всего возбуждает в мужчинах. Удивительно, но это зубы. Здоровые, ровные и белоснежные зубы! Чем они ровнее у партнера, тем большее возбуждение звезда испытывает по отношению к нему.

Однако не зубами едиными. У ее избранника также должны быть целеустремленность, чувство юмора, независимость, успех, хороший вкус и чистоплотность. Не должно быть проблем с родителями и привычки быть прилипчивым. Вдобавок от своего мужчины основательница бренда Skims ждет поддержки во всем, а также спонтанности.