Том Холланд дал редкий комментарий об отношениях с Зендаей
Звезда "Человека-паука", актер Том Холланд объяснил, почему так редко рассказывает об отношениях с актрисой Зендаей. Об этом он заявил в интервью изданию The Hollywood Reporter.
"Наши отношения — это то, что мы очень бережем. Мы хотим сохранить их как можно более неприкосновенными. Мы делаем это не потому, что обязаны. Это наше личное дело и не имеет никакого отношения к нашей карьере", — рассказал Том Холланд.
Он также добавил, что чувствует давление поклонников и ответственность перед ними. Актер упомянул, что несмотря на работу, они успевают проводить время вместе и заниматься спортом.
"Я научил ее играть в гольф. Она очень талантливая от природы, настоящая спортсменка, поэтому очень быстро научилась", — заключил актер.
Актеры познакомились на съемках фильма "Человек-паук: Возвращение домой" в 2016 году, однако об их романе стало известно пятью годами позже.
В декабре 2022 года в социальных сетях появилась информация о помолвке пары. Впрочем, никто из них не подтвердил этот слух, а мать Зендаи и вовсе обратилась к поклонникам дочери с просьбой остерегаться кликбейта.