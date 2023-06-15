Костенко рассказала правду о браке с Тарасовым

На слухи об отношениях модель Анастасия Костенко рассказала в беседе с журналисткой Аленой Жигаловой.

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Так, Анастасия в раке с футболистом Дмитрием Тарасовым счастлива уже много лет. Пара воспитывает двоих дочерей и сына, родившегося в 2021 году.

Модель и блогерша Костенко призналась что брачный контракт с футболистам не заключала, потому что их отношения строятся на доверии.

Однако Костенко не считает чем-то плохим брачные договора, которые заключают многие звездные пары. При этом Костенко рассказала, что сама даже помогала мужу выплачивать алименты на ребенка Тарасова от первого брака.