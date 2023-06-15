$83.96-0.3690.97-0.10

Модель Анастасия Костенко рассказала правду о браке с футболистом Дмитрием Тарасовым

На слухи об отношениях модель Анастасия Костенко рассказала в беседе с журналисткой Аленой Жигаловой.

Костенко рассказала правду о браке с Тарасовым
© Соцсети

Так, Анастасия в раке с футболистом Дмитрием Тарасовым счастлива уже много лет. Пара воспитывает двоих дочерей и сына, родившегося в 2021 году.

Модель и блогерша Костенко призналась что брачный контракт с футболистам не заключала, потому что их отношения строятся на доверии.

Однако Костенко не считает чем-то плохим брачные договора, которые заключают многие звездные пары. При этом Костенко рассказала, что сама даже помогала мужу выплачивать алименты на ребенка Тарасова от первого брака.

Бузовой тайно сделали предложение

Ранее Ольга Бузова отреагировала на слухи о беременности от своего соведущего Михаила Галустяна.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители