Яна Кошкина показала откровенное фото в эффектном купальнике
Российская актриса Яна Кошкина не так давно вышла на связь. В своем микроблоге она опубликовала провокационные фотографии, на которых похвасталась своими стройными формами. Об этом пишет издание «ВокругТВ».
Яна предпочитает не распространяться на предмет личной жизни. Поклонникам известно лишь о нескольких ее романах.
«У меня есть молодой человек, и мы готовимся к свадьбе. У него несколько высших образований, сегодня он основал несколько проектов, поэтому человек довольно обеспеченный, нам хватает», — написала звезда.
Девушка не перестает радовать своим внешним видом поклонников. В последнем посте она предстала в эффектном купальнике и леопардовом халате. Фигура актрисы никого не оставляет равнодушными. В прошлом году девушка сильно похудела из-за стресса, вызванного проблемами.