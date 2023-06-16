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Актриса Анна Хилькевич назвала спорт своей зависимостью

Актриса Анна Хилькевич рассказала в Telegram-канале, что у нее есть зависимость от спорта. Хилькевич отметила, что спорт ей не только дает энергию и физическую выносливость, но и является "фильтром для ума".

Актриса Анна Хилькевич назвала спорт своей зависимостью
© РИА Новости

Артистка подчеркнула, что для нее это важно не только как для девушки, но как для публичного человека. Хилькевич уточнила, что хорошо выглядеть - это обязанности ее профессии.

"И поверьте, мне стоит очень многих сил тот образ, которому я хочу соответствовать", - поделилась звезда.

Хилькевич отметила, что тренируется 2-3 раза в неделю. В другие дни она соблюдает активный образ жизни - гуляет с детьми, приседает, стоит в планке или "нахаживает шаги".

"Иногда конечно становится лень, как без этого, но мой тренер не дает мне расслабиться, за что ему огромная благодарочка", - рассказала актриса.

Хилькевич получила наибольшую популярность после ситкома "Универ. Новая общага". Она также снялась в таких проектах, как "СамоИрония судьбы", "Галустян +", "В активном поиске", "Звоните ДиКаприо!", "Елки 2", "Барвиха".

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