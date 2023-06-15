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Анна Семенович отменила съемку в проекте из-за болезни

Певица Анна Семенович сообщила в Telegram-канале, что заболела. Семенович пожаловалась не недомогание и высокую температуру.

Анна Семенович отменила съемку в проекте из-за болезни
© Газета.Ru

Артистка призналась, что целый день чувствует себя очень плохо. Артистке пришлось отменить съемку в одном из проектов из-за проблем со здоровьем.

"Я не могла на нее собраться… Поэтому, мои родные, не теряйте меня, я тут. Просто, немножко надо поболеть и отдохнуть", - заявила певица.

Семенович отметила, что заболела после окончания другого проекта.

"Было много всего на нем - и слез, и радости. Видимо иммунитет не выдержал", - предположила звезда.

Семенович начала свою музыкальную карьеру в 1999 году. Тогда она вступила в коллектив под названием "Ангелы Чарли". Позже группа прекратила свое существование. В 2003-м артистка присоединилась к составу коллектива "Блестящие". Певица ушла из группы в 2007 году.

В 2008-м Семенович выпустила свой дебютный сольный альбом "Слухи".

В мае 2023 года Семенович рассказала о новом романе. Артистка призналась, что состоит в гостевых отношениях с новым возлюбленным. Ее партнер работает между Россией и Европой, поэтому часто уезжает в командировку. Семенович абсолютно устраивает, что она не живет вместе с мужчиной. Она назвала себя самодостаточной женщиной, которая "очень кайфово" чувствует себя одной.

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