Жена шеф-повара Ивлева заявила, что старается не конфликтовать с мужем

Блогерша Валерия Куденкова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) об отношениях с мужем Константином Ивлевым.

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В социальных сетях Куденкову спросили, как она решает конфликты с супругом. Девушка отметила, что старается не ссориться с Ивлевым.

«Вы знаете, в моем случае с мужем лучше не конфликтовать», — заявила блогерша.

Куденкова и Ивлев поженились в феврале 2021 года. В их союзе появилась на свет дочь Ника в апреле 2022 года. После родов жена шеф-повара призналась, что больше не собирается заводить детей. В апреле 2023 года Куденкова призналась, что делает все возможное, чтобы не забеременеть.

С момента бракосочетания Куденковой и Ивлева ходят слухи о том, что новая жена шеф-повара увела его из семьи. Этому способствовала экс-супруга Ивлева Мария, обвинявшая его в изменах. Она оскорбляла Куденкову, называя ее «эскортницей из Тамани». Сам Ивлев и его новая жена уверяют, что завели роман после развода звезды. Сама Куденкова спокойно относится к негативным высказываниям бывшей супруги мужа.