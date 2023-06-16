Мирослава Карпович поразила провокационным образом

Хрупкая и воздушная актриса Мирослава Карпович многим поклонникам кажется милой и нежной, совершенно не ассоциируясь с женщинами вамп или роковыми красавицами.

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Однако в новой фотосессии знаменитость с блеском опровергает устоявшееся о себе мнение.

Весь минувший год поклонники и хейтеры Мирославы Карпович с интересом следили за ее реакцией на свадьбу Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Впрочем, после многочисленных слухов о романе актеров — это ничуть не удивляет.

Напомним, что после развода Павла с Агатой Муцениеце виновницей распавшегося брака назвали именно Мирославу.

Столько негатива в свой адрес, сколько на нее тогда было вылито в сети, Карпович (по ее собственным словам) никогда прежде не получала. И вот, когда актриса почти смирилась с малоприятным статусом разлучницы, Павел вдруг заявил, что между ними романа никогда не было — дескать дружба есть и ничего более. Своей женщиной он Мирославу вовсе не считал. А совместный досуг, отпуск с детьми Прилучного и выходы в свет были просто забыты.

Все рухнуло в одночасье и вскоре в сети стали мелькать слухи о романе Павла с Зепюр Брутян. Актер оказался по уши влюблен в юную коллегу и не стал откладывать свадьбу, устроив любимой пышную церемонию.

Фанаты до сих пор переживают за Мирославу. Однако Карпович не привыкла показывать чувств на публику и продолжает демонстрировать в сети исключительно позитивные снимки. Более того, актриса с энтузиазмом опровергает сложившийся вокруг себя образ хрупкой, доброй и наивной красавицы.

Для новой фотосессии Мирослава выбрала провокационный образ, позируя перед камерой в черном ансамбле, подчеркнувшем ее стройные длинные ноги и точеную фигуру.

Стилисты сделали актрисе яркий макияж и уложили волосы в небрежные локоны, кокетливо прикрывающие лицо. Комплименты тут же полились на звезду «Папиных дочек».