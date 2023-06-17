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Дженнифер Лопес снялась в обнажающем тело наряде и восхитила фанатов

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в откровенном наряде и восхитила фанатов.

Дженнифер Лопес снялась в обнажающем тело наряде
© Кадр из фильма "Моя пиратская свадьба"

Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 53-летняя звезда показала свое тело, примерив цветное платье с необычным принтом, которое было украшено блестящей бахромой. При этом упомянутый предмет гардероба частично обнажил грудь и спину знаменитости.

Lenta.ru

Свой образ Лопес дополнила зелеными туфлями на толстом каблуке и платформе. Помимо этого, артистка распустила длинные прямые волосы и нанесла макияж, выделив глаза графическими стрелками.

Поклонники оценили внешний вид певицы в комментариях под постом. «Как тебе может быть 53?», «Королева», «Лучшая женщина в мире», «Как всегда красива и сексуальна», «Очень нравится ваш образ», — высказались они.

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