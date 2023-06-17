Дженнифер Лопес снялась в обнажающем тело наряде

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в откровенном наряде и восхитила фанатов.

© Кадр из фильма "Моя пиратская свадьба"

Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 53-летняя звезда показала свое тело, примерив цветное платье с необычным принтом, которое было украшено блестящей бахромой. При этом упомянутый предмет гардероба частично обнажил грудь и спину знаменитости.

Lenta.ru

Свой образ Лопес дополнила зелеными туфлями на толстом каблуке и платформе. Помимо этого, артистка распустила длинные прямые волосы и нанесла макияж, выделив глаза графическими стрелками.