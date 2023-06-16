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Жена Константина Ивлева рассказала, как разрешает конфликты с мужем

Супруга известного российского шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева Валерия рассказала в своих социальных сетях, как разрешает конфликты с мужем.

Один из подписчиков поинтересовался у девушки, как они с супругом урегулируют возникающие разногласия, и есть ли у нее какие-либо лайфхаки для таких случаев. Валерия ответила, что "в ее случае с мужем лучше не конфликтовать".

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Другой пользователь, в свою очередь, спросил, не ревнует ли супруга ведущего к другим женщинам. По словам Валерии, ее это "абсолютно" не беспокоит.

Валерия Куденкова и Константин Ивлев поженились в феврале 2021-го года. Вскоре у супругов родилась дочь Ника.

Ранее девушка рассказала в своем личном блоге, как проводит выходные с дочерью.

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