Певица Виктория Дайнеко пожаловалась на побочные эффекты после гормональных препаратов. В соцсетях она опубликовала ролик, на котором показала отеки на лице.

"Со мной такое второй раз в жизни из-за гормональных лекарств. Но, к сожалению, другие противовоспалительные мне не помогали, поэтому пришлось обратиться к тяжелой артиллерии. У таких препаратов всегда есть побочный эффект. Слава Богу, я лучше себя чувствую, но выгляжу... Извините", - говорит звезда на видеоролике.

По словам Дайнеко, впервые с отеками она столкнулась накануне свадьбы. Певица отметила, что у нее были отеки на лице, с которыми она боролась полгода.

Сейчас Виктория Дайнеко проводит отпуск во Франции. Сначала она полетела в Испанию, а после решила сменить место отдыха.

Виктория Дайнеко растит дочь от музыканта Дмитрия Клеймана, с которым развелась в 2017 году. Девочке семь лет, но певица по-прежнему скрывает ее имя и не показывает публике.