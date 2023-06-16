Тодоренко высказалась о браке с Топаловым
По словам Тодоренко, за пять лет брака она изучила Влада.
Телеведущая осознала, что ее супруг не является романтичным и спонтанным мужчиной. Как утверждает теледива, ждать от него сюрпризов не стоит.
Однако сильными сторонами певца является внимательность и забота.
«Муж - реалист по жизни, достаточно приземленный», - рассказала Тодоренко «Каравану историй».
Как утверждает Регина, супруг также знает все о супруге. Артист запоминает мелкие детали и потом преподносит ей различные сюрпризы. Так Топалов преподнес Регине роскошный подарок – поездку в Нью-Йорк.