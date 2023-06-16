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Тодоренко высказалась о браке с Топаловым

По словам Тодоренко, за пять лет брака она изучила Влада.

Тодоренко высказалась о браке с Топаловым
© runews24.ru

Телеведущая осознала, что ее супруг не является романтичным и спонтанным мужчиной. Как утверждает теледива, ждать от него сюрпризов не стоит.

Однако сильными сторонами певца является внимательность и забота.

«Муж - реалист по жизни, достаточно приземленный», - рассказала Тодоренко «Каравану историй».

Как утверждает Регина, супруг также знает все о супруге. Артист запоминает мелкие детали и потом преподносит ей различные сюрпризы. Так Топалов преподнес Регине роскошный подарок – поездку в Нью-Йорк.

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