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Рыжий из «Иванушек» похвастался дружбой с бывшими женами

Певец Андрей Григорьев-Апполонов признался, что остался в дружеских отношениях с бывшими супругами. Его слова цитирует kp.ru.

Рыжий из «Иванушек» похвастался дружбой с бывшими женами
© Газета.Ru

"Никогда не мечтал о выдающихся благах, а в творческом плане, конечно же, все удалось - даже то, о чем и не мечтал. В личном тоже - двое прекрасных детей, две бывших жены-подруги. Сейчас я, можно сказать, почиваю на лаврах", - поделился артист.

Солист "Иванушек International" рассказал, что не всегда чувствует себя счастливым.

"Счастье - это понятие растяжимое. Иногда я чувствую себя счастливым человеком, а бывают дни, когда и глубоко несчастным. Невозможно говорить о счастье как о постоянной единице", - отметил Григорьев-Апполонов.

До 2001 года Андрей Григорьев-Апполонов состоял в фактическом браке с Марией Кириленко-Лопатовой. После расставания с артистом она вышла замуж за баскетболиста Андрея Кириленко.

С 2003 года Григорьев-Аполлонов был женат на Марине Банковой, они расстались спустя 16 лет отношений в 2019 году. Младший ребенок экс-супругов Артемий уехал с матерью в Санкт-Петербург, а старший Иван остался с отцом в Москве, чтобы не менять школу.

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