Рыжий из «Иванушек» похвастался дружбой с бывшими женами

"Никогда не мечтал о выдающихся благах, а в творческом плане, конечно же, все удалось - даже то, о чем и не мечтал. В личном тоже - двое прекрасных детей, две бывших жены-подруги. Сейчас я, можно сказать, почиваю на лаврах", - поделился артист.