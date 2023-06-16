Орлова поделилась первой беседой с 4 х-месячной дочкой

Знаменитость запечатлела малышку во время купания.

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Телеведущая Ольга Орлова четыре месяца назад во второй раза стала мамой. У звезды родилась девочка, которую назвали Анной. До крестин малышки Ольга не показывала ее лицо. А сейчас знаменитость почти каждый день радует подписчиков новыми видео с Аней.

Так, в личном блоге Орлова опубликовала видео, на котором она купает свою маленькую наследницу. Малышка запечатлена в ванной с розовым кругом.

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Ведущая попросила дочку, чтобы она еще немного «поболтала» с ней — Аня же выполнила просьбу мамы.

«Наши первые девчачьи разговоры» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала ролик звезда.