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Евгений Плющенко показал сына от первого брака

Егору исполнилось 17 лет.

Евгений Плющенко показал сына от первого брака
© globallookpress.com

У Евгения Плющенко три сына. И если Саша и Арсений хорошо известны публике, то старший – Егор очень редко появляется в соцсетях знаменитого отца. Но сегодня известный фигурист решил поздравить наследника, объявив, что Егору исполнилось 17 лет.

Отец публиковал фото, на котором он запечатлен с сыном. Егор уже совсем взрослый и внешне очень похож на папу.

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Напомним, что Плющенко впервые женился за полгода до победной Олимпиады в Турине. Он случайно познакомился с Марией Ермак, девушка была за рулем соседнего автомобиля и приглянулась фигуристу. Она оказалось дочкой известного в северной столице бизнесмена.

Роман развивался стремительно. Молодые люди начали жить вместе. Красивая история любви стала достоянием прессы. Затем последовала свадьба. Через год Маша родила мальчика.

Однако к тому времени между влюбленными словно пробежала черная кошка. Молодая женщина хотела, чтобы муж больше уделял времени ей и сыну, а также закончил спортивную карьеру. Скандалы разрушили брак.

Мама Плющенко в одном из интервью сетовала, что Машу словно подменили после свадьбы, она стала предъявлять много претензий к ее сыну и жутко ревновать.

Официально первый брак Плющенко был расторгнут в 2008 году, когда фигурист уже больше года встречался с Яной Рудковской.

Первое время после развода Плющенко не общался с сыном. Но потом экс-супругам удалось наладить отношения ради Егора. Сейчас отец и сын видятся и общаются.

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А в браке с Яной Рудковской олимпийский чемпион стал отцом еще дважды. Причем, во второй раз ребенка супругам родила суррогатная мама и они этого не стали скрывать.

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