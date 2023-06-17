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Популярная 50-летняя актриса показала фигуру в бикини

Популярная американская актриса и бывшая модель Габриэль Юнион показала стройную фигуру в купальнике. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Популярная 50-летняя актриса показала фигуру в бикини
© Lenta.ru

Отмечается, что папарацци засняли звезду фильмов «Добейся успеха» и «Думай как мужчина» во время отдыха на берегу Атлантического океана во Флориде, США.

50-летняя артистка надела на пляж белое бикини, которое состояло из асимметричного топа на одно плечо и V-образных трусов. Знаменитость уложила в высокий хвост волосы, которые доходили до бедер, и надела коричневые солнцезащитные очки в стиле ретро.

Известно, что Юнион исполнила главную роль в ленте «Идеальная находка» режиссера Нумы Перрье, премьера которой состоится на Netflix 23 июня.

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