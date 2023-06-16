Костенко назвала причину развода Тарасова и Бузовой

Костенко назвала необычную причину развода Тарасова и Бузовой
Знаменитость подтвердила, что у Дмитрия и Ольги были разные взгляды на жизнь.
Супруга футболиста и блогера Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко, рассказала о разводе спортсмена с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Подробностями девушка поделилась в интервью с Аленой Жигаловой.
По словам знаменитости, разрыв отношений Бузовой и Тарасова связаны с едой. Сам футболист не раз отмечал, что у него с артисткой были разные взгляды на жизнь. Он хотел создать семью, а Ольга строить карьеру.
«Он мне рассказывал, что его не устраивало в браке с Ольгой. Хотел иметь крепкую семью. Вот приехал с тренировки — стол накрыт с едой», — заявила Костенко.
Также модель спрашивала мужа, почему он разводился дважды.
«Он хотел проводить больше времени вместе. Тем более, что он все для этого делает. Он щедрый и семейный человек. Он всегда помогает близким — готов от себя все оторвать», — заключила Анастасия.