$83.65-0.3191.63+0.67

Костенко назвала необычную причину развода Тарасова и Бузовой

Знаменитость подтвердила, что у Дмитрия и Ольги были разные взгляды на жизнь.

Костенко назвала причину развода Тарасова и Бузовой
© WomanHit.ru

Супруга футболиста и блогера Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко, рассказала о разводе спортсмена с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Подробностями девушка поделилась в интервью с Аленой Жигаловой.

По словам знаменитости, разрыв отношений Бузовой и Тарасова связаны с едой. Сам футболист не раз отмечал, что у него с артисткой были разные взгляды на жизнь. Он хотел создать семью, а Ольга строить карьеру.

«Он мне рассказывал, что его не устраивало в браке с Ольгой. Хотел иметь крепкую семью. Вот приехал с тренировки — стол накрыт с едой», — заявила Костенко.

Также модель спрашивала мужа, почему он разводился дважды.

«Он хотел проводить больше времени вместе. Тем более, что он все для этого делает. Он щедрый и семейный человек. Он всегда помогает близким — готов от себя все оторвать», — заключила Анастасия.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители