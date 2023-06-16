Блогер Рома Желудь сообщил о смерти матери
Мать модели и блогера Ромы Желудя умерла от рака. Об этом он в слезах сообщил своим подписчикам на YouTube.
По словам Желудя, его мама боролась с онкологическим заболеванием. В итоге именно оно стало причиной смерти.
Блогер отметил, что его родительница проходила курс химиотерапии, который перенесла тяжело. Около двух месяцев назад у нее начались проблемы с печенью.
На похороны матери Рома Желудь собирает деньги.
Ранее "Рамблер" писал о болезнях, которые чаще всего приводят к смерти.
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