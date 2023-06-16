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Супермодель Кейт Мосс вновь стала креативным директором Diet Coke

Британская супермодель Кейт Мосс снялась в рекламной кампании диетической колы. Об этом пишет WWD.

Кейт Мосс вновь стала креативным директором Diet Coke
© Газета.Ru

На снимках новой кампании Мосс одета в черное платье с золотыми цепочками и соответствующими аксессуарами, напоминающее кутюрное платье Chanel весны 1992 года. Оно было разработано ее подругой и стилистом Кэти Ингленд. Образы вдохновлены рекламой 11:30 Diet Coke Break 90-х годов.

«Успех кампании свидетельствует о силе наших партнерских отношений, благодаря которым кампания охватила более 96% аудитории любителей моды Diet Coke», — сказал Шон Келлетт, старший менеджер по партнерству и активам в Европе компании The Coca-Cola Company.

Должность креативного директора Diet Coke оставалась незанятой в течение десяти лет. Ранее ее занимал Марк Джейкобс, близкий друг Мосс, когда безалкогольный напиток отмечал свое 30-летие в 2013 году.

«Diet Coke Breaks — это классика, и я хотела добавить стиля в него. Кампания очень отличается эстетически от кампаний 90-х и 00-х годов, но суть ее та же. Речь идет о паузе, когда нужно любить то, что любишь, и побаловать себя в этот момент, не воспринимая себя слишком серьезно», — сказала Мосс.

С Diet Coke сотрудничали Карл Лагерфельд, Жан-Поль Готье, Джонатан Андерсон, Роберто Кавалли и другие.

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