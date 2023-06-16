Кейт Мосс вновь стала креативным директором Diet Coke

«Diet Coke Breaks — это классика, и я хотела добавить стиля в него. Кампания очень отличается эстетически от кампаний 90-х и 00-х годов, но суть ее та же. Речь идет о паузе, когда нужно любить то, что любишь, и побаловать себя в этот момент, не воспринимая себя слишком серьезно», — сказала Мосс.