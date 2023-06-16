Ану де Армас засняли в бикини на отдыхе

Папарацци засняли в бикини актрису, сыгравшую Мэрилин Монро в «Блондинке»
Актриса Ана де Армас, известная по фильмам «Достать ножи», «Не время умирать» и «Блондинка», попала в объективы папарацци во время отдыха на пляже в Греции. Соответствующие фотографии публикует таблоид Daily Mail.
35-летнюю Ану де Армас сфотографировали в бикини от Louis Vuitton. На ней были однотонный белый лиф с треугольными чашками и плавки с высокой талией и фирменной монограммой бренда.
Волосы актрисы, исполнившей роль Мэрилин Монро, были собраны в пучок.
В январе 2021 года Ана де Армас рассталась с актером Беном Аффлеком после нескольких месяцев отношений. Весной того же года стало известно о новом романе актрисы с вице-президентом онлайн-сервиса для знакомств Tinder Полом Букадакисом.
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