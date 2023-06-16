$83.65-0.3191.63+0.67

Папарацци засняли в бикини актрису, сыгравшую Мэрилин Монро в «Блондинке»

Актриса Ана де Армас, известная по фильмам «Достать ножи», «Не время умирать» и «Блондинка», попала в объективы папарацци во время отдыха на пляже в Греции. Соответствующие фотографии публикует таблоид Daily Mail.

Ану де Армас засняли в бикини на отдыхе
© Газета.Ru

35-летнюю Ану де Армас сфотографировали в бикини от Louis Vuitton. На ней были однотонный белый лиф с треугольными чашками и плавки с высокой талией и фирменной монограммой бренда.

Волосы актрисы, исполнившей роль Мэрилин Монро, были собраны в пучок.

В январе 2021 года Ана де Армас рассталась с актером Беном Аффлеком после нескольких месяцев отношений. Весной того же года стало известно о новом романе актрисы с вице-президентом онлайн-сервиса для знакомств Tinder Полом Букадакисом.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители