Пластический хирург прокомментировала изменения во внешности Бородиной

Ксения Бородина довольно сильно изменилась со времен телепроекта «Дом 2». Пластический хирург Дарья Фетисова рассказала порталу «Страсти», что именно сделала со своей внешностью телеведущая.

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Сама Ксения много раз упоминала о том, что она является сторонницей натуральной красоты. И, по словам эксперта, привыкла ссориться со всеми, кто утверждает, что она делала какие-либо процедуры.

Однако, если посмотреть на фотографии Бородиной со времен телепроекта «Дом 2», то разница во внешнем виде звезды видна невооруженным глазом.

«Я могу предположить, что она точно не избежала ринопластики — она может быть как операционной, так и безоперационной. Нос Бородиной значительно уменьшился, стал тоньше и перестал опускаться вниз при улыбке. Если она не делала ринопластику, то получила такой нос при помощи ботулотоксина, филлеров или специальных нитей для носа», — поделилась Фетисова.

Телеведущей особенно не нравится, когда кто-либо говорит, что она увеличила губы. Однако изменения их внешнего вида можно добиться и без помощи филлеров.

«Здесь есть несколько вариантов: биоревитализация губ — инъекционная методика увлажнения и омоложения. Данная процедура увеличивает объем с помощью собственного резерва — и никаких филлеров! Не исключено, что Ксения такой процедурой активно пользуется», — отметила эксперт.

Также пластический хирург отметила высокие скулы Ксении. Она считает, что благодаря филлерам Бородина подтянула их, и теперь ее лицо выглядит худее и моложе.