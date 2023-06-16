Бывшая звезда «Дома-2» Марина Африкантова показала свои снимки до преображениям

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Марина Африкантова показала свое прежнее лицо до того, как стала известной блогершей и знаменитостью. На своей странице в социальной сети она разместила фотографию, на которой ее возраст всего лишь 18 лет, и отметила, что когда-то не была такой, как сейчас.

На снимке видно, что у нее были естественные губы и нос. Африкантова рассказала, что те, кто говорит, будто она была всегда красивой, заблуждаются, так как у нее не были «модельные данные».