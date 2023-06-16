Сергей Зверев не стал рассказывать о жизни приемного сына

«У нас отличные отношения. У меня своя жизнь, у него — своя. Ему уже 30 лет!» — воскликнул Зверев.

В 2018 году между Сергеем Зверевым и его приемным сыном Сергеем Зверевым-младшим разгорелся конфликт. Молодой человек посетил несколько ток-шоу, где выступил с обвинениями в адрес приемного отца. Он рассказывал о подробностях личной жизни и обещал подать в суд с требованием раздела имущества. Более того, Зверев-младший обвинил стилиста в том, что тот забрал его из детского дома, но потом вернул обратно.