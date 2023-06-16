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Сергей Зверев не стал рассказывать о жизни приемного сына

Стилист и экоактивист Сергей Зверев в беседе с PROZvezd не захотел говорить о жизни своего 30-летнего приемного сына.

Сергей Зверев не стал рассказывать о жизни приемного сына
© Газета.Ru

«У нас отличные отношения. У меня своя жизнь, у него — своя. Ему уже 30 лет!» — воскликнул Зверев.

В 2018 году между Сергеем Зверевым и его приемным сыном Сергеем Зверевым-младшим разгорелся конфликт. Молодой человек посетил несколько ток-шоу, где выступил с обвинениями в адрес приемного отца. Он рассказывал о подробностях личной жизни и обещал подать в суд с требованием раздела имущества. Более того, Зверев-младший обвинил стилиста в том, что тот забрал его из детского дома, но потом вернул обратно.

Зверев, в свою очередь, говорил, что юноша использует его ради денег и не хочет работать. После этого, пишет издание, Зверев-младший переехал в Коломну, где жил в съемной квартире и жаловался на отсутствие средств.

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