Волочкова ответила на попытки «поглумиться» над ее шпагатом

Анастасия Волочкова ответила блогерам, которые хотели «поглумиться» над ее шпагатом
Балерина Анастасия Волочкова разозлилась на блогершу, которая попыталась задать ей вопрос про знаменитый шпагат. Видео опубликовано в Telegram-канале StarHit.
«Если вы хотите сейчас надо мной поглумиться, я вам хочу сказать, что вы глубоко заблуждающийся человек. Вы — никто! Вас никто не знает. Вы считаете, что мое величайшее достояние — это шпагат?» — возмутилась Волочкова.
В ответ на это блогерша попыталась заверить балерину, что вовсе не хотела ее задеть. Блогерша назвала танцовщицу очень талантливым человеком. Волочкова, в свою очередь, заверила, что у нее есть масса других достижений помимо шпагата.
«Вот для меня каждая роза — это событие. А вам часто дарят цветы? Вот мне каждый день. Пока, неудачница!» — заявила Волочкова.
6 июня в личном блоге Анастасия Волочкова сообщила, что больше не употребляет алкоголь. По словам балерины, она отказалась от спиртных напитков после поездки на Мальдивы. После вопроса журналистов об употреблении спиртного балерина пришла в ярость. Волочкова послала собеседников матом и призвала не лезть в ее личную жизнь.