Волочкова ответила на попытки «поглумиться» над ее шпагатом

Балерина Анастасия Волочкова разозлилась на блогершу, которая попыталась задать ей вопрос про знаменитый шпагат. Видео опубликовано в Telegram-канале StarHit.

«Если вы хотите сейчас надо мной поглумиться, я вам хочу сказать, что вы глубоко заблуждающийся человек. Вы — никто! Вас никто не знает. Вы считаете, что мое величайшее достояние — это шпагат?» — возмутилась Волочкова.

В ответ на это блогерша попыталась заверить балерину, что вовсе не хотела ее задеть. Блогерша назвала танцовщицу очень талантливым человеком. Волочкова, в свою очередь, заверила, что у нее есть масса других достижений помимо шпагата.

«Вот для меня каждая роза — это событие. А вам часто дарят цветы? Вот мне каждый день. Пока, неудачница!» — заявила Волочкова.