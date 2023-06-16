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Анастасия Волочкова ответила блогерам, которые хотели «поглумиться» над ее шпагатом

Балерина Анастасия Волочкова разозлилась на блогершу, которая попыталась задать ей вопрос про знаменитый шпагат. Видео опубликовано в Telegram-канале StarHit.

Волочкова ответила на попытки «поглумиться» над ее шпагатом
© Газета.Ru

«Если вы хотите сейчас надо мной поглумиться, я вам хочу сказать, что вы глубоко заблуждающийся человек. Вы — никто! Вас никто не знает. Вы считаете, что мое величайшее достояние — это шпагат?» — возмутилась Волочкова.

В ответ на это блогерша попыталась заверить балерину, что вовсе не хотела ее задеть. Блогерша назвала танцовщицу очень талантливым человеком. Волочкова, в свою очередь, заверила, что у нее есть масса других достижений помимо шпагата.

«Вот для меня каждая роза — это событие. А вам часто дарят цветы? Вот мне каждый день. Пока, неудачница!» — заявила Волочкова.

6 июня в личном блоге Анастасия Волочкова сообщила, что больше не употребляет алкоголь. По словам балерины, она отказалась от спиртных напитков после поездки на Мальдивы. После вопроса журналистов об употреблении спиртного балерина пришла в ярость. Волочкова послала собеседников матом и призвала не лезть в ее личную жизнь.

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