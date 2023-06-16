Хилари Дафф назвала способ поддерживать форму

35-летняя американская актриса и мать троих детей Хилари Дафф назвала свой способ поддерживать форму и психическое здоровье. Об этом она рассказала в интервью изданию Shape.

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Чтобы отвлекаться от стресса и сжигать калории, она занялась теннисом. Раз в неделю актриса в течение часа играет с мужем.

«Я люблю этот побег, маленькую паузу. Это действительно сложная игра, во время которой сложно думать о чем-то, кроме нее. Она заглушает шум в голове», — рассказала она.

Кроме того, добавила Дафф, она ходит в тренажерный зал три-четыре раза в неделю и берет занятия с личным тренером, поскольку в домашних условиях не может найти мотивации на спорт. С помощью инструктора она научилась особой технике: в процессе выполнения упражнения актриса думает о мышцах, которые она напрягает.

«Я впервые тренируюсь так и чувствую разницу в ощущениях в теле: теперь я не получаю травм. Раньше я оборачивалась в машине, чтобы проверить полосы движения, и мне защемляло шею. А теперь я по-другому хожу, держу себя, лучше ем», — призналась она.