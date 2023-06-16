Актриса Лянка Грыу с сыном прилетела к любимому в США
Радостной новостью актриса Лянка Грыу поделилась со своими подписчиками в соцсетях. К своему любимому - артисту Марселю Симоно - она прилетела вместе с сыном в американский Нью-Йорк.
Лянка Грыу сообщила о том, что они с сыном долго ждали этой поездки и прекрасно долетели.
«Будем ловить момент», — призналась актриса.
Напомним, что ее брак с режиссером Михалом Вайнбергом продлился 11 лет, в браке родился сын Максим. После развода они остались в хороших отношениях и ни о чем не жалеют. О новом избраннике Лянки Грыу стало известно летом 2022 года. А в декабре того же года ее бывший муж женился на балерине.
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