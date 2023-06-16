$83.65-0.3191.63+0.67

Актриса Лянка Грыу с сыном прилетела к любимому в США

Радостной новостью актриса Лянка Грыу поделилась со своими подписчиками в соцсетях. К своему любимому - артисту Марселю Симоно - она прилетела вместе с сыном в американский Нью-Йорк.

Лянка Грыу с сыном прилетела к любимому в США
© РИА Новости

Лянка Грыу сообщила о том, что они с сыном долго ждали этой поездки и прекрасно долетели.

«Будем ловить момент», — призналась актриса.

Напомним, что ее брак с режиссером Михалом Вайнбергом продлился 11 лет, в браке родился сын Максим. После развода они остались в хороших отношениях и ни о чем не жалеют. О новом избраннике Лянки Грыу стало известно летом 2022 года. А в декабре того же года ее бывший муж женился на балерине.

Перелет с ребенком: 4 важных правила

Ранее актриса Лянка Грыу объяснила, как сбросила 6 килограммов.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители