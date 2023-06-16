Лянка Грыу с сыном прилетела к любимому в США

Лянка Грыу сообщила о том, что они с сыном долго ждали этой поездки и прекрасно долетели.

Напомним, что ее брак с режиссером Михалом Вайнбергом продлился 11 лет, в браке родился сын Максим. После развода они остались в хороших отношениях и ни о чем не жалеют. О новом избраннике Лянки Грыу стало известно летом 2022 года. А в декабре того же года ее бывший муж женился на балерине.