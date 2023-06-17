Певица Ханна заявила о желании родить еще одного ребенка

Певица Ханна является мамой двоих детей. Но сама исполнительница признается, что мечтает о еще одном ребенке в будущем.

© Слово и Дело

В браке с продюсером Павлом Курьяновым артистка находитсяуже порядка восьми лет. Отношения Пашу и Ханны и вовсе завязались 13 лет назад.

Пара стала родителями во второй раз в феврале текущего года, и, как оказалось, планы по рождению третьего наследника не за горами.