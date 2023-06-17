Певица Ханна заявила о желании родить еще одного ребенка
Певица Ханна является мамой двоих детей. Но сама исполнительница признается, что мечтает о еще одном ребенке в будущем.
В браке с продюсером Павлом Курьяновым артистка находитсяуже порядка восьми лет. Отношения Пашу и Ханны и вовсе завязались 13 лет назад.
Пара стала родителями во второй раз в феврале текущего года, и, как оказалось, планы по рождению третьего наследника не за горами.
«Конечно, мы планируем еще деток. Через пару лет еще одного ребенка, как минимум», — заявила певица подписчикам в соцсетях.