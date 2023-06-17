Мария Погребняк впервые озвучила причину развода с мужем
Слухи о разводе Марии и Павла Погребняк подтвердились, после чего публику заинтересовала причина расставания одной из самых крепких пар российского шоубиза.
После множества сплетен бизнесвумен сама решила пролить свет на эту историю.
Одной из самых популярных версий стала измена футболиста. Но блогер объяснила, что дело вовсе не в этом. По ее словам, спустя 17 лет брака взаимные чувства начали угасать.
«Мы разошлись не из-за измен Павла. Между нами пропало чувство любви, и мы поняли, что нужно расходиться», — призналась Погребняк в беседе с «Комсомольской правдой».
Модель отметила, что никто не виноват — просто так сложились обстоятельства. Несмотря на это, оба сохранили хорошие отношения и даже продолжают жить вместе ради благополучия детей.