Мария Погребняк впервые озвучила причину развода с мужем

Слухи о разводе Марии и Павла Погребняк подтвердились, после чего публику заинтересовала причина расставания одной из самых крепких пар российского шоубиза.

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После множества сплетен бизнесвумен сама решила пролить свет на эту историю.

Одной из самых популярных версий стала измена футболиста. Но блогер объяснила, что дело вовсе не в этом. По ее словам, спустя 17 лет брака взаимные чувства начали угасать.

«Мы разошлись не из-за измен Павла. Между нами пропало чувство любви, и мы поняли, что нужно расходиться», — призналась Погребняк в беседе с «Комсомольской правдой».