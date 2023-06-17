$83.65-0.3191.63+0.67

Мария Погребняк впервые озвучила причину развода с мужем

Слухи о разводе Марии и Павла Погребняк подтвердились, после чего публику заинтересовала причина расставания одной из самых крепких пар российского шоубиза.

Мария Погребняк впервые озвучила причину развода с мужем
© Слово и Дело

После множества сплетен бизнесвумен сама решила пролить свет на эту историю.

Одной из самых популярных версий стала измена футболиста. Но блогер объяснила, что дело вовсе не в этом. По ее словам, спустя 17 лет брака взаимные чувства начали угасать.

«Мы разошлись не из-за измен Павла. Между нами пропало чувство любви, и мы поняли, что нужно расходиться», — призналась Погребняк в беседе с «Комсомольской правдой».

Модель отметила, что никто не виноват — просто так сложились обстоятельства. Несмотря на это, оба сохранили хорошие отношения и даже продолжают жить вместе ради благополучия детей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители